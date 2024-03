Pâques au CHENE Allouville-Bellefosse, samedi 30 mars 2024.

Pâques au CHENE Allouville-Bellefosse Seine-Maritime

Samedi

L’association CHENE vous propose des activités ludiques et des animations sur les thématiques de la nature et du printemps, ainsi qu’une chasse aux œufs. C’est également l’occasion de (re)découvrir l’exposition Du Dino à l’oiseau , la muséographie faune de Normandie et la vigie avec ses caméras.

L’association CHENE vous propose des activités ludiques et des animations sur les thématiques de la nature et du printemps, ainsi qu’une chasse aux œufs. C’est également l’occasion de (re)découvrir l’exposition Du Dino à l’oiseau , la muséographie faune de Normandie et la vigie avec ses caméras. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 14:00:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

12 Rue du Musée

Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie contact@associationchene.com

L’événement Pâques au CHENE Allouville-Bellefosse a été mis à jour le 2024-03-13 par Yvetot Normandie Tourisme