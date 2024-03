Pâques au Château Vielle Tour: animations, balades, ateliers et chasse aux oeufs Château Vielle Tour Laroque, dimanche 31 mars 2024.

Lors du week-end de Pâques, nous vous accueillons le dimanche 31 mars toute la journée au Château Vieille Tour, sans rendez-vous, de 9h30 à 19h30 non-stop. Les activités sont gratuites (hors location de VTT ou de Trottinette).

Au programme :

– Chasse aux oeufs de Pâques dans nos parcelles de vignes

– Goûter

– Ateliers de dégustation pour adultes

– Loto des arômes pour les enfants

– Atelier Maquillage

– Ateliers et jeux dans notre chai

– Ateliers créatifs (décoration de pâques, que les enfants pourront ramener)

– Découverte des chevaux (que les enfants pourront caresser)

– Randonnées pédestres parcours audio-guidés de 5 et de 11 kms en autonomie.

– Dégustation de vins et découverte de nos vieux millésimes

– Découvrez nos itinéraires audio-guidés à vélo ou en trottinette électrique (les vôtres ou les nôtres 20 € par personne, réservation recommandée)

– Pique-Nique tiré du sac EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 09:00:00

fin : 2024-03-31 19:00:00

Château Vielle Tour 1 La Pradiasse

Laroque 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine beatrice@chateau-vieille-tour.com

