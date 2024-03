Pâques au Château Château du Roi René Tarascon, dimanche 31 mars 2024.

Pour Pâques, le Château du Roi René qui s’était endormi s’anime avec une chasse aux œufs, un jeux de piste en famille et un concert de musique médiévale pour la plus grande joie des petits et des grands !

Pour Pâques, le château du roi René se met à la fête et se transforme en jeu de l’oie grandeur nature ! Une série de défis pour les petits et les grands…

À 10h30 et à 14h30

Spectacle

Le château qui s’était endormi avec les didascalies



Le château est sous l’emprise d’un charme qui a paralysé tous ses habitants. La légende raconte qu’un magnifique trésor y est caché. Tristan et ses acolytes, preux chevaliers et dames aventurières ou fées, vont s’y aventurer pour tenter de rompre le charme. Mais le parcours est semé d’embûches…

Tout public



À 11h et à 15h

Chasse aux Oeufs



Les Didascalies accompagnent les petits à la chasse aux œufs cachés dans le jardin ! Le précieux trésor sera réparti équitablement entre les jeunes participants…

Réservé aux tout-petits 3-5 ans



De 10h à 12h et de 14h à 16h

Atelier Créatif



Prince ou princesse les enfants personnalisent leur petit sac pour y déposer leurs chocolats de Pâques.



À partir de 5 ans Atelier toutes les 30 mn, en fonction des places disponibles



De 9h30 à 16h

Jeu de Piste en Famille



Parcourez le château transformé en jeu de l’oie animé grandeur nature ! Plongez au temps des jeux et des fêtes médiévales ! Musique, banquet, jeux, danses, costumes, mimes, jonglage les personnages de la Cour du roy René et l’association Galapiat vous invitent à relever tous les défis et à résoudre des énigmes pour obtenir votre récompense chocolatée.

À partir de 6 ans Distribution en continu



À 16h30

Concert



L’association Galapiat vous embarque dans un voyage musical à l’époque médiévale.

Tout public



INFORMATIONS PRATIQUES

Dimanche 31 mars

De 9h30 à 18h ouverture exceptionnelle en continu.

Dernière entrée 45 mn avant la fermeture des portes.

Tarifs Adulte (+18 ans) 9,50 €, Jeune (10-17ans) 5,50 €,

Enfant (6-9 ans), Habitants de Tarascon, Personne handicapée, Personne sans emploi/RSA 3 €, Enfant -6 ans gratuit

Réservations par téléphone 04 90 91 01 93 ou

par mail contact-chateau@mairie-tarascon13.fr 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 09:30:00

fin : 2024-03-31 18:00:00

Château du Roi René Boulevard du Roi René

Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact-chateau@mairie-tarascon13.fr

