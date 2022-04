Pâques au Château Saint-Germain-du-Puy Saint-Germain-du-Puy Catégories d’évènement: Cher

Saint-Germain-du-Puy

Pâques au Château Saint-Germain-du-Puy, 17 avril 2022, Saint-Germain-du-Puy.

2022-04-17 14:00:00 – 2022-04-17 17:00:00

Saint-Germain-du-Puy Cher Saint-Germain-du-Puy Grand jeu de piste de Pâques sur le thème du chocolat qui ravira petits et grands ! Un joli ballotin de chocolats vous attendra à la fin du jeu ! Fêtez Pâques au Château de Villemenard animetvous.conatct@gmail.com +33 6 47 09 14 22 http://www.anim-etvous.com/ Grand jeu de piste de Pâques sur le thème du chocolat qui ravira petits et grands ! Un joli ballotin de chocolats vous attendra à la fin du jeu ! Anim etvous

