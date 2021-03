Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire Loiret, Meung-sur-Loire Pâques au château Meung-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Meung-sur-Loire

Pâques au château, 3 avril 2021-3 avril 2021, Meung-sur-Loire. Pâques au château 2021-04-03 10:00:00 10:00:00 – 2021-04-05 18:00:00 18:00:00

Meung-sur-Loire Loiret Meung-sur-Loire Loiret 6 EUR Familles Pour Pâques, le parc du château de Meung-sur-Loire vous ouvre ses grilles ! Tout le weekend, venez passer un moment convivial et familial au château. Retrouvez le spectacle de la ferme pédagogique : les enfants peuvent entrer dans l’enclos, traire la chèvre… et même donner le biberon aux agneaux ! (Samedi et dimanche uniquement) Bien sûr, vous participerez à la traditionnelle chasse à l’œuf qui permettra aux enfants de 5 à 12 ans de repartir avec leur butin ! Qui trouvera l’Œuf d’Or ? (du samedi au lundi) En raison des normes sanitaires en vigueur, les activités sont en extérieur uniquement : pas de visite des intérieurs.

> Billetterie en ligne uniquement < Pour Pâques, le parc du château de Meung-sur-Loire vous ouvre ses grilles ! info@chateau-de-meung.com +33 2 38 44 36 47 http://www.chateau-de-meung.com/ Pour Pâques, le parc du château de Meung-sur-Loire vous ouvre ses grilles ! Pour Pâques, le parc du château de Meung-sur-Loire vous ouvre ses grilles ! Tout le weekend, venez passer un moment convivial et familial au château. Retrouvez le spectacle de la ferme pédagogique : les enfants peuvent entrer dans l’enclos, traire la chèvre… et même donner le biberon aux agneaux ! (Samedi et dimanche uniquement) Bien sûr, vous participerez à la traditionnelle chasse à l’œuf qui permettra aux enfants de 5 à 12 ans de repartir avec leur butin ! Qui trouvera l’Œuf d’Or ? (du samedi au lundi) En raison des normes sanitaires en vigueur, les activités sont en extérieur uniquement : pas de visite des intérieurs.

> Billetterie en ligne uniquement < © Château de Meung-sur-Loire

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Meung-sur-Loire Autres Lieu Meung-sur-Loire Adresse Ville Meung-sur-Loire