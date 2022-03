Pâques au château ! La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin Catégories d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin

La Ferté-Saint-Aubin Loiret La Ferté-Saint-Aubin Venez fêter Pâques en famille ! Le Mystère de la Poule aux œufs d’or ! Henri de Saint Nectaire, propriétaire du Château de la Ferté, aurait eu entre ses mains une fortune considérable lui ayant permis de construire ce château XVIIe siècle en un temps record. Mais d’où venait cette fortune ? La légende raconte qu’une poule qui pondait des œufs en or se cachait sur les terres du château… Le château sera ouvert de 11h à 18h sans interruption. Week-end de Pâques les 16, 17 et 18 avril 2022 Les cloches de Pâques sonneront au Château ! 3 parcours de chasses – pour les petits jusqu’à 5 ans – pour les 6-12 ans – pour les ados à partir de 13 ans et adultes – 6.000 œufs factices cachés, 8 couleurs différentes à trouver, une récompense chocolatée pour tous ! Du 9 au 24 avril 2022, le domaine est ouvert pour l’évènement “Pâques au Château”. De grandes chasses aux oeufs seront organisées pour petits et grands durant le week-end de Pâques ! contact@chateau-ferte.com +33 2 38 76 52 72 http://www.chateau-ferte.com/ Venez fêter Pâques en famille ! Le Mystère de la Poule aux œufs d’or ! Henri de Saint Nectaire, propriétaire du Château de la Ferté, aurait eu entre ses mains une fortune considérable lui ayant permis de construire ce château XVIIe siècle en un temps record. Mais d’où venait cette fortune ? La légende raconte qu’une poule qui pondait des œufs en or se cachait sur les terres du château… Le château sera ouvert de 11h à 18h sans interruption. Week-end de Pâques les 16, 17 et 18 avril 2022 Les cloches de Pâques sonneront au Château ! 3 parcours de chasses – pour les petits jusqu’à 5 ans – pour les 6-12 ans – pour les ados à partir de 13 ans et adultes – 6.000 œufs factices cachés, 8 couleurs différentes à trouver, une récompense chocolatée pour tous ! ©Tous au Château

