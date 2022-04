Pâques au Château de Villandraut Villandraut Villandraut Catégories d’évènement: Gironde

Villandraut Gironde Villandraut EUR 4 4 Les enfants de 03 à 12 ans partiront sur les traces du trésor des Aztèques : le chocolat originel. Accompagnés par une archéologue aventurière, ils devront accomplir épreuves et jeux pour accomplir leur quête et retrouver le trésor tant convoité. 10h : Chasse au trésor des 3/6 ans

