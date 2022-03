Pâques au Château de Vauclaire Meyrargues, 16 avril 2022, Meyrargues.

Pâques au Château de Vauclaire Château de Vauclaire 2398 D556 Meyrargues

2022-04-16 11:00:00 11:00:00 – 2022-04-16 19:00:00 19:00:00 Château de Vauclaire 2398 D556

Meyrargues Bouches-du-Rhône Meyrargues

Pâques : symbole de la vie et du bonheur



A cette occasion, NEW MIX vous donne RDV pour une journée récréative le samedi 16 Avril au Château de Vauclaire (Meyrargues).

Afin de célébrer tous ensemble cet heureux événement, vous savourrez en famille ou entre amis, le traditionnel MÉCHOUI.

C’est dans la nouvelle salle de réception du domaine ou en terrasse si le temps le permet, que vous profiterez de ce moment chaleureux et convivial.

CHASSE AUX OEUFS : C’est lors d’un parcours avec des énigmes que vous résoudrez où se cachent les sachets d’œufs en chocolat pour les enfants. De nombreuses ANIMATIONS divertiront petits et grands tout au long de la journée (jeux en bois, pétanque, espace enfants, maquillage, ateliers créatifs, espace détente….)

La boutique du domaine restera ouverte pour vous laisser l’occasion de découvrir une large gamme de vin et de profiter d’une réduction exceptionnelle.

Venez retrouver toute l’équipe de NEW MIX et PIC’ASSIETTE au Château de Vauclaire, Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts !!

Infos pratiques ????

Entrée à partir de 11H

Fin de la journée à 19H

Repas inclus dans le tarifs d’entrée avec une consommation

Repas adulte : salade pascale + méchoui + entremets au chocolat de pâques + une consommation (soft ou verre de vin du domaine)

Repas enfant : Poulet rôti et ses accompagnements + crêpe au chocolat + boisson

NEW MIX vous convie pour une journée récréative autour du traditionnel repas de pâques.

Chasse aux jeux, jeux en boix, ateliers créatifs, espace enfants…. Un beau programme !

contact@newmix.fr +33 6 62 34 79 03 http://www.newmix.fr/

Château de Vauclaire 2398 D556 Meyrargues

