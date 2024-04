Pâques au Château de Tiregand Château de Tiregand Creysse, samedi 6 avril 2024.

Pâques au Château de Tiregand Château de Tiregand Creysse Dordogne

Arsène Lupin recrute !

Le célèbre gentleman-cambrioleur a besoin de vous pour réaliser les vols les plus audacieux de ce siècle. Avant de vous intégrer dans sa bande il veut vous tester pour savoir ce dont vous êtes capable.

Arsène Lupin recrute !

Le célèbre gentleman-cambrioleur a besoin de vous pour réaliser les vols les plus audacieux de ce siècle. Avant de vous intégrer dans sa bande il veut vous tester pour savoir ce dont vous êtes capable. A travers l’ensemble du château et des jardins il vous a préparé des défis plus palpitants les uns que les autres.

Prévoir 2h sur place.

Prévoir des chaussures fermées et adaptées pour le parcours extérieur

Parcours adapté pour petits et grands

(à partir de 3 ans).

Récompense chocolatée ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Château de Tiregand 118 Route de Sainte Alvère

Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Pâques au Château de Tiregand Creysse a été mis à jour le 2024-04-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides