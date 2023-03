Pâques au Château de Tiregand Château de Tiregand, 8 avril 2023, Creysse .

Pâques au Château de Tiregand

118 Route de Sainte Alvère Château de Tiregand Creysse Dordogne

2023-04-08 14:00:00 – 2023-05-01 18:00:00

Château de Tiregand 118 Route de Sainte Alvère

Creysse

Dordogne

9 EUR Un parcours unique en intérieur et extérieur sur l’ensemble du domaine pour tous les âges !

« La Comtesse gardait précieusement un mystérieux oeuf orné d’or et de pierres précieuses en souvenir d’une amitié de jeunesse. Pendant la nuit, quelqu’un s’est introduit dans le château et a dérobé ce bijou… Partez à la recherche du voleur et découvrez l’histoire de son butin en suivant les indices qu’il a laissé. »

Prévoir 2h sur place , parcours pour toute la famille (dès 3 ans), récompense en chocolat.

RESERVATION OBLIGATOIRE VIA LA BILLETTERIE EN LIGNE.

+33 7 87 26 26 54

Château Tiregand

Château de Tiregand 118 Route de Sainte Alvère Creysse

