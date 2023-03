Pâques au château de Rauzan Rauzan Rauzan Catégories d’Évènement: 33420

Rauzan

Pâques au château de Rauzan, 9 avril 2023, Rauzan Rauzan. Pâques au château de Rauzan Rauzan 33420

2023-04-09 – 2023-04-13 Rauzan

33420 Rauzan Petits bricoleurs ou grands gourmands, venez passer un moment de détente et de partage au château de Rauzan ! Au programme : – Activités manuelles pour petits et grands du 09 au 13 avril.

– Chasse aux œufs en autonomie pour les 3-6 ans le samedi 08 avril en matinée !

– Chasse aux œufs pour les 6-12 ans le samedi 08 avril en après-midi !

– Visite libre tout au long des vacances ! Réservation obligatoire au 05.57.84.03.88 N’hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire à chateauderauzan@gmail.com pour davantage de renseignements ! Petits bricoleurs ou grands gourmands, venez passer un moment de détente et de partage au château de Rauzan ! Au programme : – Activités manuelles pour petits et grands du 09 au 13 avril.

– Chasse aux œufs en autonomie pour les 3-6 ans le samedi 08 avril en matinée !

– Chasse aux œufs pour les 6-12 ans le samedi 08 avril en après-midi !

– Visite libre tout au long des vacances ! Réservation obligatoire au 05.57.84.03.88 N’hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire à chateauderauzan@gmail.com pour davantage de renseignements ! +33 5 57 84 03 88 chateau rauzan

Rauzan

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: 33420, Rauzan Autres Lieu Rauzan Adresse Rauzan 33420 Ville Rauzan Rauzan Departement 33420 Lieu Ville Rauzan

Rauzan Rauzan Rauzan 33420 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rauzan rauzan/

Pâques au château de Rauzan 2023-04-09 was last modified: by Pâques au château de Rauzan Rauzan 9 avril 2023 33420 Rauzan Rauzan 33420

Rauzan Rauzan 33420