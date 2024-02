Pâques au Château de la Ferté Saint Aubin • Parc & Chasses La Ferté-Saint-Aubin, samedi 30 mars 2024.

Pâques au Château de la Ferté Saint Aubin • Parc & Chasses La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Les Grandes Chasses aux Oeufs pour tous les âges 3 parcours, plus de 6.000 œufs factices cachés, 8 couleurs différentes à trouver, une récompense chocolatée pour tous ! Découvrez dans le parc historique de 40 hectares du château, un minigolf de 15 pistes, un jeu de l’oie grandeur nature ainsi que de nombreuses activités

Horaires 11h / 14h30 / 16h pour les enfants jusqu’à 5 ans

11h30 / 15h / 16h30 pour les enfants entre 6 et 12 ans • 12h / 15h30 / 17h pour les enfants à partir de 13 ans et adultes • Les chasses peuvent donc être enchainées à la suite pour que toute la famille en profite ! Pensez à prévoir un sac ou un panier pour ramasser vos oeufs dans les meilleures conditions. Le Château et le Parc seront ouverts de 11h à 18h sans interruption, les pique-niques sont les bienvenus 22 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 11:00:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

Route d’Orléans

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire contact@chateau-ferte.com

