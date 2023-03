Pâques au Château de Bridoire Lieu-dit Château de Bridoire, 9 avril 2023, Ribagnac Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides Ribagnac.

Pâques au Château de Bridoire

2023-04-09 10:00:00 – 2023-04-09 18:00:00

6.5 8.5 EUR Accès au château : visite libre du château spécialement décoré sur le thème d’Alice au pays des Merveilles. Cuisine historique avec fontaine à chocolat, atelier coloriage de Pâques, arbre à souhait, essayage de costumes pour enfants.

Accès aux grands jeux d’extérieur : Course de l’œuf à la cuillère, jeu de l’oie géant, course de ski sur herbe, croquet, course en sac, échiquier géant, tir à l’arc…

Animation équestre : avec poneys et chevaux dressés pour le spectacle à 11h30, 16h.

Attelage des bœufs : 14h, 17h30

Petite Ferme de Pâques : chevaux, bœufs, lapins, moutons et poules d’ornements.

Accès à la chasse aux œufs des moins de 6 ans ou familiale.

+33 6 30 39 38 22

©Château de Bridoire

