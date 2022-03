Pâques au Château de Beaupré Saint-Cannat, 27 mars 2022, Saint-Cannat.

Pâques au Château de Beaupré D7n Château de Beaupré Château de Beaupré – en extérieur Saint-Cannat

2022-03-27 10:30:00 10:30:00 – 2022-03-27 19:00:00 19:00:00 D7n Château de Beaupré Château de Beaupré – en extérieur

Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

L’association des Sud’Crés vous concocte une journée pleine de surprises :

➜ Accueil matinal avec une délicieuse mouna de Pâques aux parfums méditerranéens.

➜ Chasse aux œufs pour découvrir les moulages en chocolat, œufs pralinés et fritures de Pâques intégralement confectionnés par les pâtissiers et chocolatiers des Sud’Crés.

➜ Dégustation autour des accords entre chocolats et vins animée par Phanette Double, la vigneronne du Château de Beaupré.

➜ Déjeuner dans le parc avec vue sur les vignes, à l’ombre des acacias, pour déguster agneau à la broche, salade pascale et autres délices concoctés par les chefs de Gourméditerranée, et ce sans oublier les vins du domaine.

➜ Les petits comme les grands repartiront tous avec un panier de chocolats.

Un tirage au sort aura lieu pour gagner une grande pièce artistique en chocolat réalisée par la joyeuse bande des Sud’Crés !



Réservation en ligne – Nombre de place limité

Les Sud’Crés nous font l’immense plaisir d’avoir choisi le Château de Beaupré pour vous faire profiter d’une journée de Pâques ludique et gourmande.

Au programme, une chasse aux œufs et une animation “Vins et Chocolats” suivies d’un déjeuner sur l’herbe.

boutique@beaupre.fr +33 4 42 57 33 59 https://www.beaupre.fr/

