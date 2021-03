Meung-sur-Loire Château de Meung sur Loire Loiret, Meung-sur-Loire Pâques au Château ! Château de Meung sur Loire Meung-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Meung-sur-Loire

Pâques au Château ! Château de Meung sur Loire, 3 avril 2021-3 avril 2021, Meung-sur-Loire. Pâques au Château !

du samedi 3 avril au lundi 5 avril à Château de Meung sur Loire

**« Pâques au château »**

_Du samedi 3 au lundi 5 Avril 2021, de 10h à 17h30_

Venez célébrer Pâques en famille au château de Meung !

Retrouvez le spectacle de la ferme pédagogique : les enfants peuvent entrer dans l’enclos, traire la chèvre… et même donner le biberon aux agneaux !

_(Samedi et dimanche uniquement)_

Rendez-vous à **11h, 12h30, 15h00 et 16h30** pour le spectacle.

Bien sûr, vous participerez à la traditionnelle chasse à l’œuf qui permettra aux enfants de 5 à 12 ans de repartir avec leur butin ! Qui trouvera l’Œuf d’Or ?

_(du samedi au lundi)_

Tarif enfant pour tous ! [**Billetterie en ligne uniquement**](https://chateau-de-meung.com/billetterie-en-ligne/)

Evenement réalisé dans le respect des normes sanitaires

Tarif enfant pour tous : 6€

