Pâques au château Azay-le-Ferron, 17 avril 2022, Azay-le-Ferron.

Pâques au château Azay-le-Ferron

2022-04-17 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-01 18:00:00 18:00:00

Azay-le-Ferron Indre

Grande chasse aux œufs dans le parc du château, en continue, toute la journée. Visite guidée racontée aux enfants à 15h et à 16h30 (réservation obligatoire au 02 54 39 20 06). Ateliers créatifs pour les enfants (sans réservation). Histoire et ateliers théâtres pour enfants avec “Madame la plume” à 11h, 14h30, et 16h30, uniquement Dimanche 17 Avril. (sans réservation). Restauration légère.

Chasse aux oeufs dans le parc du château toute la journée et animations diverses.

Azay-le-Ferron

