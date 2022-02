Pâques au château – 16, 17 et 18 avril Château de Canon, 16 avril 2022, Mézidon Vallée d'Auge.

### **Château** ### Le château aux couleurs de Pâques * Samedi, dimanche et lundi, de 14h à 18h _Visite du château décoré, découverte du chocolat dans les cuisines, cloches musicales dans le château…_ ### Arrivée des cloches * Samedi, dimanche et lundi à 17h _Les cloches du château sonnent à la volée… pour fêter Pâques et le printemps ! Grand tirage au sort : une cloche en chocolat à gagner chaque jour !_ ### **Animations de Pâques** ### Ateliers bricolage – en famille dès 3 ans * Samedi, dimanche et lundi, de 14h à 18h _Dans l’orangerie du château réalisez votre arbre de Pâques en famille à l’aide des végétaux du jardins…_ ### Visite contée le Vilain Petit Canard – en famille, dès 3 ans * Samedi, dimanche et lundi à 16h _Un conte de printemps à découvrir à travers le parc, de la cour de la ferme au miroir d’eau. Petits oeufs à déguster à l’issue du conte._ ### Enquête : L’étrange affaire de la cholatière – 6-13 ans * Samedi, dimanche et lundi, de 14h à 18h ### Nouveau : mini jeu de piste « à la recherche des poussins perdus » – 2-5ans * Samedi, dimanche et lundi, de 14h à 18h _Maman Poule a égaré tous ses poussins dans les jardins clos : en compagnie des petits, découvrez les jardins et retrouvez les un à un !_ ### **Kermesse de printemps** ### Animations dans la cour du Sud * Samedi, dimanche et lundi de 14h à 18h _Jeu de la meule, boule à la pente, jeu de grenouille ou chamboule-tout, mini-manège, c’est la kermesse à Canon pendant ce weekend de Pâques !_ ### Taverne de Pâques Des crêpes ! Profitez d’un moment convivial en dégustant une crêpe ou en buvant un thé ou une boisson fraîche à la taverne de Pâques ! ### **Horaires** _Samedi 16, dimanche 17 et lundi 18 avril de 14h à 18h_ **Tarifs d’entrée** Animations proposées sans surcoût. Tarifs d’accès aux jardins : Adultes : 12€ 3-18 ans : 5€ Enfants de moins de 3 ans : gratuit Pass-famille : 22€

Venez fêter Pâques et savourer le retour du printemps dans un des plus beaux sites de Normandie !

