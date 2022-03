Pâques à Turckheim Turckheim, 14 avril 2022, Turckheim.

Pâques à Turckheim Turckheim

2022-04-14 10:00:00 – 2022-04-18 18:00:00

Turckheim Haut-Rhin Turckheim

Exposition :

dans un décor rendant hommage à l’Alsace et aux belles tables de Pâque où la famille se réunie, l’artiste-illustrateur alsacien et citoyen d’honneur de Turckheim , Guy UNTEREINER nous propose son regard tendre et espiègle sur les fêtes de Pâques, dont il est particulièrement friand !

Il sera accompagné cette année du photographe Alain BERTON et du collectionneur Michel DAMIER et de l’EHPAD.

Salle de la Décapole

Salle du Brand : couveuse avec poussins, poules, lapin et lapereaux

Jeu de piste : à travers la ville, un beau jeu de piste vous mènera jusqu’au mystérieux Jardins aux 1000 oreilles.

(Le formulaire est à retirer à l’expo de Pâques).

+33 3 89 27 61 62

Turckheim

dernière mise à jour : 2022-03-02 par