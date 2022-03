Pâques à Saint Jean de Luz Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz

Pâques à Saint Jean de Luz Saint-Jean-de-Luz, 18 avril 2022, Saint-Jean-de-Luz. Pâques à Saint Jean de Luz Parvis des Halles Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz

2022-04-18 10:00:00 – 2022-04-18 13:00:00 Parvis des Halles Boulevard Victor Hugo

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Animation de Pâques autour des Halles.

Au programme : jeu pour le jeune public, promenades à poneys, rodéo gonflable, atelier culinaire autour du chocolat, chasse aux trésors… Animation de Pâques autour des Halles.

Parvis des Halles Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz

