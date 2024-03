Pâques à Rayne Vigneau Château de Rayne Vigneau Bommes, lundi 1 avril 2024.

Pâques à Rayne Vigneau Venez passer un moment en famille à Rayne Vigneau. Au programme : une chasse aux œufs, des visites/dégustations gratuites, des jeux géants, un food truck et un jeu concours Lundi 1 avril, 10h00 Château de Rayne Vigneau Entrée libre, participation à la chasse aux œufs à 2€ par enfants

Venez célébrer Pâques au Château de Rayne Vigneau !

Visites, dégustations, chasse aux œufs, jeux de société géants …

et d’autres surprises vous attendent.

Le Château de Rayne Vigneau est heureux de vous inviter à un événement spécial pour célébrer la magie de Pâques. Niché au cœur du vignoble de Sauternes, le Château de Rayne Vigneau accueille les visiteurs de tout âge pour une journée exceptionnelle remplie d’activités ludiques et gustatives.

AU PROGRAMME

VISITES ET DEGUSTATIONS GRATUITES

Vous aurez l’opportunité exclusive de découvrir les coulisses de notre prestigieux Domaine. Vous serez invités à explorer notre vignoble, à admirer notre chai et à déguster une sélection de nos vins emblématiques, accompagnés de conseils avisés et d’échanges.

CHASSE AUX ŒUFS

Les festivités de Pâques ne seraient pas complètes sans une chasse aux œufs palpitante ! Les enfants seront invités à se joindre à la chasse aux œufs à travers les vignes du domaine. Des œufs colorés dissimulés dans des recoins enchanteurs promettent des moments de joie et de découverte pour les plus petits. (Participation de 2€/enfant)

JEUX GÉANTS

Le Château de Rayne Vigneau vous proposera également une sélection de jeux de société géants à disposion dans le parc.

FOOD TRUCK LE CHAUSSON GASCON

Mmmm ! Fraîchement sortis du four, faits maison !

Maxime et Hugo posent leur food truck à Rayne Vigneau et vous concoctent des chaussons briochés garnis de produits frais et de saison, le tout cuit au feu de bois pour plus de saveur. Un véritable mélange entre cuisine typique gasconne et recettes revisitées à savourer sans modération.

JEU CONCOURS POUR LES + PETITS

A gagner des chocolats de la Maison Guinguet !

Pour participer, les enfants devront prendre part à un atelier de peinture sur œufs, mettant en avant leur imagination et leur créativité…

JEU CONCOURS POUR LES + GRANDS

Tentez de remporter jusqu’à trois bouteilles du millésime de l’année de naissance de votre enfant !!

PARTENAIRES DE L’EVENEMENT

Le Chausson Gascon : https://www.lechaussongascon.fr/

Les couleurs du jeu : https://lescouleursdujeu.wordpress.com/

Maison Guinguet : https://www.maisonguinguet.com/

INFORMATIONS PRATIQUES

Date : Lundi 1er Avril 2024

Horaires : de 10h à 18h

Entrée gratuite, jeux concours sans obligation d’achat.

Lieu : Château de Rayne Vigneau, Le Vigneau,

541 route du Piquey, 33210 Bommes

Renseignements : 05 56 76 64 05 ou chateau@raynevigneau.fr

