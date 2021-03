Talence Parc Peixotto Gironde, Talence Paques à Peixotto Parc Peixotto Talence Catégories d’évènement: Gironde

Talence

Paques à Peixotto Parc Peixotto, 3 avril 2021-3 avril 2021, Talence. Paques à Peixotto

Parc Peixotto, le samedi 3 avril à 09:00

Talence événements nous invite à participer à la décoration de l’arbre de Pâques dans le parc Peixotto le samedi 3 avril. Venez décorer l’arbre de Peixotto qui sera, nous l’espérons, l’arbre de la renaissance du printemps 2021. Pour cela, rendez-vous dans le parc avec vos œufs décorés sans oublier de mettre une petite ficelle afin de pouvoir le suspendre. Une surprise attendra tous les participants. Nous comptons sur vous !! et ce sera pour nous l’occasion de se retrouver …

Entrée libre

Talence événements nous invite à participer à la décoration de l’arbre de Pâques dans le parc Peixotto le samedi 3 avril. Parc Peixotto Peixotto 33400 Talence Talence Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-03T09:00:00 2021-04-03T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Talence Autres Lieu Parc Peixotto Adresse Peixotto 33400 Talence Ville Talence