Pâques à Marquèze Marqueze Sabres, dimanche 31 mars 2024.

Pâques à Marquèze Marqueze Sabres Landes

Un weekend dédié aux festivités de Pâques.

Vous pourrez participer à des jeux et vous lancer dans une chasse aux oeufs peu classique ! Le dimanche sera rythmé par la musique landaise traditionnelle et ses danses.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 10:00:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

Marqueze Ecomusée de Marquèze

Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine ecomusee-marqueze@parc-landes-de-gascogne.fr

L’événement Pâques à Marquèze Sabres a été mis à jour le 2024-03-11 par PNR Landes de Gascogne