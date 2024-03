Pâques à Lot of Sports: Inspect’œuf Route du Mont Saint-Cyr Cahors, samedi 30 mars 2024.

Pâques à Lot of Sports: Inspect’œuf Route du Mont Saint-Cyr Cahors Lot

Venez découvrir ce jeu de piste spécial Pâques! À l’aide d’indices dessine le portrait robot du voleur pour nous aider à le démasquer !

Horaire libre, vous débutez l’activité le jour et l’heure que vous voulez (sur les horaires d’ouverture) et ça à partir de 6 ans ! 30, 31 mars et 1er avril.

Inscription possible par téléphone au 07.88.15.00.55 ou par mail contact@lotofsports.fr

88 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-04-01

Route du Mont Saint-Cyr Lot of Sports

Cahors 46000 Lot Occitanie contact@lotofsports.fr

L’événement Pâques à Lot of Sports: Inspect’œuf Cahors a été mis à jour le 2024-03-26 par OT Cahors Vallée du Lot