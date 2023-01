Pâques à l’Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière, 9 avril 2023, Saint-Cyr-la-Rosière .

Pâques à l’Écomusée du Perche

Pieuré de Sainte-Gauburge Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière Orne Écomusée du Perche Pieuré de Sainte-Gauburge

2023-04-09 10:30:00 10:30:00 – 2023-04-09 18:00:00 18:00:00

Écomusée du Perche Pieuré de Sainte-Gauburge

Saint-Cyr-la-Rosière

Orne

« Pâques, le jeu ! » est l’occasion pour petits et grands de découvrir le musée et le prieuré de façon ludique.

Comment apprendre en s’amusant…

Les petits visiteurs deviennent acteurs en partant à la recherche du trésor du prieuré ! C’est au terme d’un parcours les menant du musée au prieuré, qu’ils pourront accéder au trésor.

Les enfants, accompagnés de leurs parents, vont devoir faire preuve de réflexion s’ils veulent avoir leur part du butin ! Des ateliers, des questions et des épreuves les mèneront au Trésor du Prieuré.

Les plus petits n’ont pas été oubliés. Ils pourront se rendre dans le verger et dans la partie ferme du prieuré pour se lancer à la chasse aux œufs. Sous un arbre, dans une haie, dans le jardin, toutes les cachettes sont possibles !

Et tout au long de la journée, les enfants pourront participer au tirage au sort afin de remporter l’une des trois cloches d’or confectionnées par la chocolaterie Bataille à Bellême.

Spectacle « les copains du bocage se déchainent » par la Compagnie de l’Étole Pliante à 15h30.

accueil@ecomuseeduperche.fr +33 2 33 73 48 06 http://www.ecomuseeduperche.fr/

Écomusée du Perche Pieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière

dernière mise à jour : 2023-01-13 par