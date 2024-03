Pâques à l’eau Parc du château Saint-Amand-en-Puisaye, lundi 1 avril 2024.

Journée festive combinant Pâques et poisson d’avril. Diverses activités chasse aux trésors, course en sac, chamboule tout, mimes, dessins, pêche aux canards et bien plus encore !! Buvette et restauration sucrée pour petits et grands. Activités à partir de 1€.

Venez nombreux ! Des chocolats attendent tous nos participants ! 1 1 EUR.

Début : 2024-04-01

fin : 2024-04-01

Parc du château Grande Rue

Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté puisayevotreenergie@gmail.com

