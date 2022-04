Pâques à l’Atrium L’Atrium Rouen Catégories d’évènement: Rouen

3, 2, 1… partez ! Découvrez les multiples cachettes du bâtiment de l’Atrium et apprenez en plus sur votre corps. Cette animation inédite, spéciale Pâques, inclue dans le billet d’entrée de l’exposition Odyssée Santé, du microbiote à la Normandie vous permettra d’élucider les mystères de votre corps de façon ludique et pédagogique. A la clef cette course folle ? Des chocolats bien évidemment ! Une activité à faire en famille dès 4 ans. Inscription au choix à l’une des 3 sessions : – 14h30 – 15h30 – 16h30 Sur inscription : [https://my.weezevent.com/chasse-aux-ufs-a-latrium](https://my.weezevent.com/chasse-aux-ufs-a-latrium) Tarif : droit d’entrée de l’Atrium, soit 4€ par pers. pour un tarif famille.

Sur inscription – Tarif famille, 4€ par personne

L'Atrium 115, boulevard de l'Europe, Rouen

