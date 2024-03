Pâques à l’Aquarium du Périgord Noir Le Bugue, samedi 6 avril 2024.

Pâques à l’Aquarium du Périgord Noir Le Bugue Dordogne

A l’occasion des fêtes de Pâques, Rody chocolaterie et le Musée du chocolat de Castillonnès te proposent de fabriquer ta tablette de chocolat et repartir avec, c’est gratuit ! Une tablette sera offerte pour tout enfant de moins de 12 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

99 allée Paul-Jean Souriau

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

