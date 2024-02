Pâques à Land aux Lutins Landaul, dimanche 31 mars 2024.

Venez Célébrer Le Printemps Au Parc De Loisirs Nature « Land Aux Lutins » !

« Land aux Lutins » vous invite à sa traditionnelle Chasse aux Œufs de Pâques, un événement féerique pour petits et grands. Cette année, nous avons l’honneur d’accueillir un invité spécial, le Korrigan Gallitrappe, qui guidera les enfants à travers contes et énigmes pour une aventure inoubliable.

Au Programme

Une chasse aux œufs façon Land aux Lapins avec une jolie récompense pour chaque enfant.

Des séances de contes avec notre Korrigan conteur pour voyager dans l’imaginaire.

Des ateliers Art’ Récup pour éveiller votre créativité et respecter notre belle planète.

Et bien sûr, des rires, des jeux et des surprises à chaque coin du parc !

Venez Avec Votre Famille Et Vos Amis Pour

Vous amuser tous ensemble les jeux et les structures sont accessibles aux petits et aux grands.

Explorer les mystères de notre forêt enchantée.

Jouer et rigoler dans d’immenses filets Parcabout® suspendus entre les arbres.

Réveiller l’artiste qui est en vous avec nos ateliers de création.

Partager des moments de bonheur et d’aventure au cœur de la nature.

Informations supplémentaires

Entrée au tarif habituel du parc sans supplément.

Activités adaptées à tous les âges.

Ne Ratez Pas Cet Événement Haut En Couleur Où Le Monde Féerique Des Lutins S’éveille Pour Accueillir Le Printemps.

Réservez votre journée d’aventure chez « Land aux Lutins » votre parc de loisirs préféré où la nature rencontre la féerie ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 10:00:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

Land aux lutins

Landaul 56690 Morbihan Bretagne contact@land-aux-lutins.fr

