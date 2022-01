Pâques à la plage Labenne Labenne Catégories d’évènement: Labenne

Labenne Landes Labenne Partons à la chasse aux œufs… de raies et de roussettes. En vous baladant sur la plage,

vous trouverez toute sorte d’objets insolites qui ont échoué sur nos côtes. L’association

EcoGIS vous propose de fouiller dans la laisse de mer, vous serez certainement surpris de vos trouvailles ! Réservation obligatoire avant le 19 avril.

Labenne

