Pâques à la pépinière English Garden Plants Rânes, samedi 30 mars 2024.

Pâques à la pépinière English Garden Plants Rânes Orne

Samedi

Premier événement de l’année à la pépinière samedi 30 et dimanche 31 mars 2024 de 10h à 18h.

Au programme exposants, artisans, salon de thé et restauration chaude sur place et chasse au trésor de Pâques pour les enfants!

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-31 18:00:00

Lieu-dit L’Aunay Samson

Rânes 61150 Orne Normandie

