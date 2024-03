Pâques à la gare Fun Game « La ruée vers l’or et les chocolats » rue de la gare Médréac, dimanche 31 mars 2024.

Pâques à la gare Fun Game « La ruée vers l’or et les chocolats » rue de la gare Médréac Ille-et-Vilaine

À l’occasion de Pâques, la Gare Vélorail de Médréac vous propose de participer à un Fun Game, organisé par Fun N Sport.

En équipe de 2 à 4 joueurs, enfants comme adultes pourront se prêter à ce jeu d’énigmes.

Le but Vous serez transportés à Ludotown en 1857. Un coffre bien étrange, muni de huit cadenas à code, a fait son apparition à la gare ce matin-là. Aucun voyageur ne s’est manifesté pour le réclamer. Il était simplement accompagné d’une lettre, invitant quiconque se sentait capable à tenter de le déverrouiller. A l’aide d’indices, vous devrez résoudre l’énigme. Mais vous ne serez pas seuls dans cette aventure Le mystérieux mécanicien du train pourrait bien vous prêter main-forte…

Votre objectif ultime ? Découvrir ce qui peut bien se cacher dans cette mallette.

Cette activité aura lieu le 30 mars, 31 mars et le 1er avril.

Session ados (à partir de 12 ans) et adultes 11h15 et 16h30

Session jeune public (de 8 à 12 ans) 14h30

– Durée 1h30

– 14.50€ par personne. Tarif préférentiel de 52€ pour les groupes de 4 personnes.

– Sur réservation https://www.lagaredemedreac.fr/ ou 02 23 43 51 26

– Places limitées. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 11:15:00

fin : 2024-03-31

rue de la gare Gare vélo-rail de Médréac

Médréac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne

