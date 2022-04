Pâques à la Fondation Baur : concours de dessin pour les enfants Fondation Baur – Musée des arts d’Extrême-Orient, 15 avril 2022, Genève.

Pâques à la Fondation Baur : concours de dessin pour les enfants

du vendredi 15 avril au dimanche 24 avril à Fondation Baur – Musée des arts d’Extrême-Orient

Pendant les vacances de Pâques, viens visiter le musée et dessine ton oeuvre préférée dans un style kawaii (« mignon »). Petite récompense pour les auteurs des cinq dessins les plus … kawaii ! Activité libre pour les 6 à 10 ans (matériel de dessin et modèles de visages kawaii prêtés à l’accueil). Entrée libre pour l’adulte accompagnant, entre le 15 et le 24 avril 2022. Pour participer : dépose ton dessin à l’accueil ou envoie-nous une photo à [mediation@fondationbaur.ch](mailto:mediation@fondationbaur.ch). Ajoute ton nom entier, ton âge et une adresse e-mail (en option : la mention de l’œuvre qui t’a servi de modèle!). Si tu habites trop loin, tu peux te référer à notre collection en ligne (“Aperçu des collections”) et choisir parmi la centaine d’objets publiés.

Fondation Baur – Musée des arts d’Extrême-Orient Rue MUNIER-ROMILLY 8, 1206 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T18:00:00;2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T18:00:00;2022-04-17T14:00:00 2022-04-17T18:00:00;2022-04-19T14:00:00 2022-04-19T18:00:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-24T14:00:00 2022-04-24T18:00:00