2022-04-16 14:00:00 – 2022-04-18 18:30:00

Verneuil-sous-Coucy Aisne Verneuil-sous-Coucy 6.99 6.99 Venez fêter la réouverture de la ferme Souchinet à l’occasion de Pâques ! Des animations vous attendent du 16 au 18 avril de 14h à 18h30 :

– Grande Chasse aux oeufs

– Biberons aux agneaux à 15h et 18h

– Parcours d’agility (2€ le tour, en vente à l’accueil)

– Possibilité d’acheter des sachets de maïs pour nourrir les animaux (2€ le sachet, en vente à l’accueil) Tarif : 6,99€ par personne

Uniquement sur réservation via le lien ci dessous :

Verneuil-sous-Coucy

