Pâques à la ferme Lou Craven La ferme Lou Craven Arles, dimanche 31 mars 2024.

Début : 2024-03-31T10:00:00+02:00 – 2024-03-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-03-31T10:00:00+02:00 – 2024-03-31T18:00:00+02:00

Nous célébrerons Pâques le dimanche 31 mars 2024 de 10h à 18h.

À cette occasion les enfants pourrons venir profiter des animations en illimitées (sauf la calèche et le poney en supplémént) durant toute la journée, le toboggan et trampoline gonflable, l’aire de jeux, les jeux à ressort, le grand toboggan, les balançoires, mais aussi le bac à sable ainsi que le coin des touts petits.

Restauration avec nos bons produits fermiers cuisinés directement à la ferme (Burger fermiers, saucisse/merguez, côtes de porc, côtelettes d’agneaux).

La chasse aux oeufs se fera en 2 temps, une récolte à 11h et une autre à 14h30, des lots seront à gagner en fonction des trouvailles et chaque enfant partira avec son sachet d’oeufs en chocolat.

Entrée adulte 8€, gratuite si restauration sur place (plat au choix + dessert = 20€)

Entrée 12€/enfant (à partir de 2 ans) avec animation illimitée.

(sauf calèche et poney)

Entrée + chasse aux oeufs = 18€ au lieu de 20€

Entrée + menu enfant = 20€ au lieu de 22€

Entrée + menu + chasse aux oeufs = 26€ au lieu de 30€

Menu enfant (saucisse/frites + boisson + dessert) = 10€

Chasse aux oeufs = 8€

Animation supplémentaire:

Calèche, balade en poney = 1 jeton/tour.

Prix jeton:

1 jeton = 5€

5 jetons 20€ (4€ jeton)

10 jetons 35€ (3,5€ jeton)

15 jetons 45€ (3€/jeton)

Jeton non remboursable valable durée indeterminée sur balade en calèche et balade en poneys.

Nouveautés:

Le Bingo s’invite parmis nous à 16h avec des parties réservés pour les enfants et d’autres pour les adultes.

(Nombreux lots à gagner: jeux enfants et produits fermiers).

Le carton 2€, les 6 à 10€.

Pique-nique interdit

La ferme Lou Craven 800 route de Fontvieille, 13280 Arles

La ferme Lou Craven