Saint-Nexans Dordogne Saint-Nexans A Pâques la Chartreuse devient une Chocolaterie. Menu en 5 plats pour les déjeuners du Dimanche 17 et Lundi 18 Avril. Pour les plus petits, Dimanche 17 Avril de 15h à 18h : – Chasse aux œufs





