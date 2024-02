Pâques à énigmes au château de Carneville Carneville, dimanche 7 avril 2024.

Pâques à énigmes au château de Carneville Carneville Manche

Augustin le lapin et Léonard le renard sont d’humeur taquine…

Ils ont voulu faire une farce à Odette la poulette et Diane, dame libellule, en cachant leurs œufs !

Quel humour… Ils ont semé des indices dans les cours et le parc paysager pour que nos deux dames ailées puissent retrouver leurs précieux œufs.

Relèves les défis que tu rencontreras, ils te permettront de trouver la cachette. Mais… prends garde si tu croises nos deux compères, plus farceurs que jamais !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 14:00:00

fin : 2024-04-07 19:00:00

5 le château

Carneville 50330 Manche Normandie contact@ot-cotentin.fr

