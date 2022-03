Pâques à Commarque, plein air et chocolats ! Les Eyzies Les Eyzies Catégories d’évènement: Dordogne

2022-04-17 11:00:00 – 2022-04-18 18:30:00

Les Eyzies Dordogne Les Eyzies Dordogne Au secours ! L’Oeuf d’or a disparu…Saurez-vous le retrouver ?

Le Château de Commarque organise une grande chasse aux oeufs avec des récompenses chocolatées à la clé !

