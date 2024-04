Pâques à Commarque activités libres Route du Château de Commarque Les Eyzies, samedi 6 avril 2024.

Pâques à Commarque activités libres Route du Château de Commarque Les Eyzies Dordogne

Activités libres et permanentes sans supplément et ouvertes à tous jeux d’antan à l’intérieur du Château, découvrez l’art de la calligraphie, plongez-vous dans votre généalogie…

Dès 7 ans, le jeu des 7 coffres (2€), dès 10 ans descente en rappel du donjon (28 à 30€), sur réservation.

Agrémentez votre visite de Commarque par quelques activités libres et permanentes sans supplément et ouvertes à tous affrontez-vous dans des jeux d’antan à l’intérieur du Château, découvrez l’art de la calligraphie, plongez-vous dans votre généalogie…

A partir de 7 ans, le jeu des 7 coffres ; grâce à ce jeu de piste, retrouvez les pierres de Commarque disparues ! (2€). A partir de 10 ans depuis le haut du donjon et accompagné d’un moniteur diplômé, essayez la descente en rappel, vous aurez une vue imprenable sur la vallée. Pour ces vacances, la descente en rappel est programmée les 9 et 23 avril, pensez à réserver ! 9.8 9.8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

Route du Château de Commarque Château de Commarque

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Pâques à Commarque activités libres Les Eyzies a été mis à jour le 2024-04-06 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère