Pâques à Brancion ! Site médiéval de Brancion Martailly-lès-Brancion, samedi 30 mars 2024.

Pâques à Brancion ! Site médiéval de Brancion Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire

Le programme du week-end

Samedi 30 mars au lundi 1er avril marché artisanal et gourmand

Sur la place et sous la halle vous pourrez découvrir et goûter les productions d’artisans du Sud Bourgogne, membres de La Guilde de Maoline.

Petite restauration, crêpes salées et buvette.

Samedi 30 mars au lundi 1er avril venez défier la cocatrix…

Jeu défis à faire en famille, inclus dans le prix d’entrée du château.

Samedi 30 et dimanche 31 mars Les Mercenaires du Désert des Larmes animeront Brancion en proposant des déambulations, des contes, un atelier maquillage et un grand jeu protégez le lapin . Samedi seulement, ils seront accompagnés de l’ensemble Kalandria qui proposera des déambulations musicales.

De 10h à 18h, prix libre.

Dimanche 31 mars Concert des Escargosses à 17h, prix libre.

Dimanche 31 mars et lundi 1er avril Chasse aux œufs pour les enfants de moins de 12 ans à 11h et 16h. Rendez-vous à La Guinguette d’Emma, 2€ par enfant 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

Site médiéval de Brancion Lieu-dit Brancion

Martailly-lès-Brancion 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté chateaudebrancion@gmail.com

L’événement Pâques à Brancion ! Martailly-lès-Brancion a été mis à jour le 2024-03-15 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)