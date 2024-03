Pâques à Biarritz L’Omelette Pascale Biarritz, samedi 30 mars 2024.

Pâques à Biarritz L’Omelette Pascale Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tradition pascale oblige, des omelettes vont mijoter dans les quartiers de Biarritz le samedi matin ! Confectionnées et offertes par les commerçants et comités de quartiers, elles pourront être dégustées dans les 12 points de dégustation suivants :

Place Sobradiel aux Halles (sur ce site, pendant les 3 jours samedi, dimanche & lundi)

Pétricot ( devant l’association Denekin)

Place Kléber

La Négresse ( avenue Kennedy, devant le Comité des Fêtes)

Les Docks

Braou ( sur le parking devant les commerces, avenue du Maréchal Juin)

Saint-Martin (angle rue du Reptou et avenue Kennedy)

Place Clemenceau

Sainte-Eugénie/Mazagran

Rue du Port-Vieux

Place Saint-Charles

Port des Pêcheurs 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 09:30:00

fin : 2024-03-30 12:30:00

Quartiers de Biarritz

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Pâques à Biarritz L’Omelette Pascale Biarritz a été mis à jour le 2024-03-25 par OT Biarritz