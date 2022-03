pâques 2022 à Cambremer Grande Chasse aux oeufs Cambremer Cambremer Catégories d’évènement: Calvados

Cambremer

Cambremer, 17 avril 2022

2022-04-17 – 2022-04-17

A l'occasion du dimanche de Pâques, une chasse aux œufs est organisée par l'association des commerçants (UCAE) à Cambremer à partir de 11 h. Le marché à l'ancienne aura lieu de 10h à 13h à Cambremer.

+33 2 31 63 03 36

Cambremer Calvados