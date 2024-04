Papyrus Bleu – Disco Mobile la plage Paris, vendredi 21 juin 2024.

Papyrus Bleu – Disco Mobile Fête de la musique 2024 Vendredi 21 juin, 18h00 la plage

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-21T18:00:00+02:00 – 2024-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-21T18:00:00+02:00 – 2024-06-21T23:59:00+02:00

Venez célébrer la magie de la musique avec nous lors de notre événement spécial de la Fête de la Musique ! Plongez dans une ambiance électrisante avec notre disco-mobile, qui vous fera vibrer au rythme des plus grands succès de la musique disco.

Accompagnée par deux chanteurs talentueux, notre disco-mobile promet une soirée inoubliable remplie de rythmes entraînants et de mélodies envoûtantes. Joignez-vous à nous pour une expérience musicale époustouflante sous les étoiles, où la danse, le plaisir et la bonne humeur sont au rendez-vous !

la plage 41 Quai de l’Oise 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Île-de-France Très bon spot pour observer la Villette Métro Corenton Cariou

© Astorga David