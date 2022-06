Papyni Party – Papy Records x Decadance, 3 juin 2022, .

Papyni Party – Papy Records x Decadance

2022-06-03 – 2022-06-03

House to Techno

Pur sound system





Broutant dans les hautes herbes

Un zèbre

Rêvait d’une veste en soie

A pois

Il n’est pas de très bon ton

Dit-on

De mêler pois et rayures

Pour sûr

Mais pour mener la danse

On pense

Qu’il faut chausser les lunettes de vitesse

Sans cesse

Arborer le mood Papyni

Sans facétie

Adopter l’état de transe

Avec Decadance

Ramener tous les frérots

Au Chapiteau



Déso Pierre Lebigre, on a remixé ton joli poème et on espère que tu ne nous en veut pas. Mais après tout… on n’est que de simples zèbres.



Line-Up



• Tibahuult

Baignant dans la musique électronique depuis son plus jeune âge et bercé par des influences éclectique tout au long de sa formation musicale, Tibahuult s’éloigne légèrement de son style habituel avec son duo Flyov pour proposer une musique parfois plus sombre et hors du temps.



• SMIB

Matthieu Vaudeville est un prêcheur de House originaire de Bordeaux, assoiffé de propager la bonne parole, avec sa vibe italo-disco. Il a débuté sa carrière de DJ en 2017 dans le Sud Ouest avec l’I-Boat notamment et a joué dans son premier festival à Rennes en 2018. En 2019 il avait une double résidence au BB25 et Redgate Bordeaux. En 2020, la crise du covid lui permet de se focaliser sur la production est de release de nombreux tracks dont 2 EP sur Soviett Records, Zone Focus, Groove Co etc … Maintenant basé à Marseille il joue un peu partout en France avec toujours la même envie .Parmi les nombreuses influences de notre invité spécial ont y retrouve du Ritmo Fatale, Paradiso Records, David Vunk, Bicep, Palms Trax.



• Anton

Parisien de 22 ans et résident chez Papy Records, Anton mixe depuis 1 an et exclusivement sur vinyle. Il est très influencé par la Trance/Progressive Trance début 97’ couplés de breaks bien bruts et aussi passionné par la hard house ce qui ne l’empêche pas de jouer des morceaux tech-house aux sonorités très spatiales ou de micro-acide « malintentionnées ». Il mise tout sur des selectas éclectiques qui transportent les esprits, toujours sur de nouveaux chemins.



• Dewi



• Teo



• Ayo’B

Né au Maroc, élevé en Italie et désormais installé en France, Ayo’B fait partie du Decadance collectif et est membre de la famille ANRAM.

DJ / Compositeur depuis son jeune âge, l’artiste aime aller dans plusieurs directions musicales dans ses sets envoutants, tels que l’electro, le break, la techno ou la house ! Frais de sa dernière experience en Albanie, Ayo Be a partagé la scène de l’UNUM Festival avec Traumer ou encore Dyed Soundorom !



• Sacha

dernière mise à jour : 2022-05-25 par