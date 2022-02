PAPOTTE DES PARENTS Lamure-sur-Azergues Lamure-sur-Azergues Catégories d’évènement: Lamure-sur-Azergues

PAPOTTE DES PARENTS VIVRE EN HAUT BEAUJOLAIS RUE CENTRALE Lamure-sur-Azergues

2022-02-10 20:30:00 – 2022-02-10 21:45:00

Lamure-sur-Azergues Rhône

Voyage dans l'univers des écrans. Temps d'échange sur l'usage des écrans. Programme sur www.centresocialvhb.fr secretariatvhb@orange.fr +33 4 74 04 73 87

