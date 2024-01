Papoter sans faim autour de l’exposition « Allez, Roubaix jeunesse ! » La Piscine Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix, mardi 21 mai 2024.

Mardi 21 mai, 12h30 La Piscine Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Réservations au plus tard le jeudi précédent la date souhaitée auprès du Service des publics. Tarif 11€ + prix du repas.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-21T12:30:00+02:00 – 2024-05-21T13:45:00+02:00

Fin : 2024-05-21T12:30:00+02:00 – 2024-05-21T13:45:00+02:00

Une heure, un regard. Rendez-vous un mardi par mois pour rencontrer une œuvre, un artiste ou une thématique avec un guide durant environ 30 minutes. La discussion se poursuit ensuite, tous ensemble, au restaurant du musée. Régalez-vous !

Mardi 21 mai, venez Papoter sans faim autour de l’exposition ALLEZ, ROUBAIX JEUNESSE !

Inscrite dans le printemps des collections qui signe la programmation du début de l’année 2024, l’exposition Allez, Roubaix jeunesse !, installée dans les espaces du Groupe de Roubaix, est le témoignage de l’enrichissement des collections de La Piscine grâce aux œuvres d’artistes vivants liés à la scène artistique roubaisienne, ou à la ville tout simplement !

Une saison d’expositions à découvrir jusqu’au 26 mai 2024.

© Hervé Waguet. La Piscine-Musée d’art et d’industrie André Diligent. Photo Alain Leprince