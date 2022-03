(PA)POTAGES #4 : Causerie entre JEAN-MARTIN FORTIER et MAXIME DE ROSTOLAN + Banquet + Live GUITAR2L La REcyclerie, 14 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 14 mars 2022

de 19h00 à 22h00

gratuit

Gagner sa vie sur une microferme d’un hectare… et changer le monde ! La REcyclerie invite Maxime de Rostolan et Jean-Martin Fortier pour parler résilience agricole !

La REcyclerie invite Maxime de Rostolan et Jean-Martin Fortier pour parler résilience agricole !

Un moment épicé, pour apprendre et s’engager vraiment.

> Événement gratuit sur inscription ici https://www.helloasso.com/associations/les-amis-recycleurs-old/evenements/pa-potages-4-causerie-entre-jean-martin-fortier-et-maxime-de-rostolan

A PROPOS DU TALK

La résilience alimentaire de chaque pays, voire de chaque région, est un enjeu majeur de stabilité des territoires, une condition du bien-être à long terme et sans nul doute une opportunité de créer des écosystèmes plus désirables.

En partenariat avec Maxime de Rostolan, la REcyclerie accueille en ses murs la quatrième édition de l’événement (PA)Potages pour penser l’alimentation de demain.

Animé par Maxime de Rostolan, entrepreneur et militant écologiste, cet événement donnera la parole à Jean-Martin Fortier, agriculteur et auteur Québécois de passage à Paris, afin de découvrir à ses côtés comment gagner sa vie sur une microferme d’un hectare… et comment changer le monde !

Est-ce réellement possible de gagner sa vie avec une microferme maraîchère écologique ? Et peut-on réellement croire que la multiplication des petites exploitations opérées selon la méthode Fortier peuvent transformer le paysage agricole français et offrir de l’espoir à une génération de néo-ruraux en quête de sens ? C’est ce que l’agriculteur et auteur québécois Jean-Martin Fortier abordera lors de cette rencontre inspirante.

Ce moment gratuit sur inscription sera suivi d’un banquet avec les intervenants, ainsi que d’un live de Guitar2Lux.

A PROPOS DU BANQUET

Libre consommation sur place dans la limite des places disponibles.

A PROPOS DU LIVE

Guitar2Lux, c’est le projet du guitariste Alexandre Cauchon, qui utilise boucles et sampler pour créer un univers à la fois dense et intimiste autour de sa guitare. Il propose des arrangements originaux mixant les répertoires Jazz, Pop, Chanson Française et Musique Classique, explore et repousse les possibilités sonores de la guitare en mêlant les approches et sons acoustiques, rock et percussifs de l’instrument.

Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante.

Plus d’infos www.larecyclerie.com

