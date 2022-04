PAPOTAGE AUTOUR DES LIVRES Sainte-Reine-de-Bretagne Sainte-Reine-de-Bretagne Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Sainte-Reine-de-Bretagne

PAPOTAGE AUTOUR DES LIVRES Bibliothèque 7 rue du Père de Montfort Sainte-Reine-de-Bretagne

2022-05-05

2022-05-05 – 2022-05-05 Bibliothèque 7 rue du Père de Montfort

Sainte-Reine-de-Bretagne Loire-Atlantique PAPOTAGE AUTOUR DES LIVRES

A l’heure du thé, prenez le temps de goûter les livres à la bibliothèque. Partagez vos coups de coeur et discutez de vos dernières lectures.

Et partez avec le plein d’idées de lecture ! Bibliothèque de Sainte-Reine de Bretagne

Jeudi 5 MAI à 17h

Public adultes / Rendez-vous tous les premiers jeudis du mois

Renseignements :

Bibliothèque Intercommunale de Ste Reine de Bretagne 02 51 10 86 48

E.mail : bibliosaintereine@cc-paysdepontchateau.fr PAPOTAGE AUTOUR DES LIVRES

