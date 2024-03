PAPOOZ – « RESONATE » Rock School Barbey Bordeaux, samedi 23 novembre 2024.

PAPOOZ – « RESONATE » Papooz en concert à la Rock School Barbey ! Samedi 23 novembre, 20h30 Rock School Barbey 22€ en prévente, 27€ sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-23T20:30:00+01:00 – 2024-11-23T23:30:00+01:00

Fin : 2024-11-23T20:30:00+01:00 – 2024-11-23T23:30:00+01:00

Une pop-rock insouciante et entêtante, un timbre de voix androgyne et troublant, et un seul mantra : composer la bande-son de leur vie et rendre les gens heureux. Le duo Papooz débarque en 2015 avec le single “Ann Wants To Dance”, véritable hymne à la joie qui connaît un succès hors-normes. S’en suivent trois albums, empruntant au Beatles, au Beach Boys, à Steely Dan ou encore à Velvet Underground, et proposant un grand mix hédoniste et électrique, traversé d’une bouffée pop et d’une décontraction salutaire. Leur nouvel album “RESONATE” se veut plus immédiat, plus brut, comme un flow créatif plein de fraîcheur et de sexyness, tout en restant mélodique et intime. Un savant mélange de ballades sentimentales et d’appels à danser !

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

