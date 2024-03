PAPOOZ LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand, jeudi 21 novembre 2024.

Les Papooz sont entrés dans nos oreilles pour n’en plus jamais ressortir en 2015 avec “Ann Wants To Dance“. Un single entêtant en forme de petit tube de pop insouciante, porté par un timbre de voix androgyne et troublant, dansant et gracile comme une bulle de savon, conçu comme un hymne à la joie. Un succès hors-norme (dix millions de vues sur Youtube avec son clip kitsch et estival et plus de 20 millions d’écoutes sur Spotify) en guise de départ sur les chapeaux de roues pour le duo qui affichait un objectif on ne peut plus simple : faire de la musique, enfin de la pop, la bande son de leur vie, par amour des guitares, mais surtout pour rendre les gens heureux.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-11-21 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63