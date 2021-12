Jarville-la-Malgrange Salle Chemardin , Jarville-la-Malgrange Jarville-la-Malgrange, Meurthe-et-Moselle Papis Essoufflés et Boutcord Salle Chemardin | Jarville-la-Malgrange Jarville-la-Malgrange Catégories d’évènement: Jarville-la-Malgrange

**Bal Folk** ———— ### Avec les Papis Essoufflés et Boutcord Cette année encore nous serons ravis de vous retrouver pour un après midi de danses. **_Les Papis_** sont indispensables et un autre duo fait son entrée **_Boutcord_** pour notre plus grand plaisir. Une contrainte cette année, car nous changeons de salle et elle est plus petite que celle d’avant, il faudra vous **inscrire par mel ou par téléphone**, ce n’est pas le principe du bal folk mais la crise sanitaire nous oblige à prendre de nouvelles précautions. Autres obligations, **la présentation du pass sanitaire et le port** du masque mais nous pourrons danser et c’est là l’essentiel. Comme d’habitude vous pourrez racheter les gâteaux que vous apporterez et une petite buvette sera ouverte …..

